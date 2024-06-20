Курсы криптовалют к доллару на 20 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $174.00. Сегодня актив торгуется на уровне $65,128.82268333*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 июня 2024 года составляет $0.1164775*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,548.38621611*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0057. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33265808*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.002. Курс TUSD 20 июня 2024 года составляет $0.99705525*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.48. Актив торгуется на уровне $73.9980667*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.89003556*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0005. Криптовалюта сегодня стоит $0.49308694*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00243. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12350801*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.