Курсы криптовалют к доллару на 19 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $117.99. Сегодня актив торгуется на уровне $65,004.46744615*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00182 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 июня 2024 года составляет $0.11518593*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $113.96. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,453.89786655*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31990832*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 19 июня 2024 года составляет $0.99583366*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.19. Актив торгуется на уровне $72.52298882*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.05077234*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.49239444*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00417. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12106894*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.