Курсы криптовалют к доллару на 17 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $262.00. Сегодня актив торгуется на уровне $66,505.81863825*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00218 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 июня 2024 года составляет $0.11661871*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,594.57155939*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0092. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38348665*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 17 июня 2024 года составляет $0.99736977*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.36. Актив торгуется на уровне $79.01987204*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.36649499*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0007. Криптовалюта сегодня стоит $0.49074672*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13628496*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.