Курсы криптовалют к доллару на 18 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $839.02. Сегодня актив торгуется на уровне $65,858.244699*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00285 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 июня 2024 года составляет $0.11626724*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $143.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,492.07001497*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0534. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34197844*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0012. Курс TUSD 18 июня 2024 года составляет $0.99644976*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.74. Актив торгуется на уровне $75.39770685*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.39455864*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0019. Криптовалюта сегодня стоит $0.49992617*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01337. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12619783*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.