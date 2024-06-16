Курсы криптовалют к доллару на 16 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $93.92. Сегодня актив торгуется на уровне $66,205.96879361*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00075 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 июня 2024 года составляет $0.11533035*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $44.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,551.84619786*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38849947*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 16 июня 2024 года составляет $0.99746943*.
Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.54. Актив торгуется на уровне $79.00499351*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.4312134*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0118. Криптовалюта сегодня стоит $0.48905641*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00078. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13648327*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2118162-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-iyunya-2024-goda/