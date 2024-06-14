Курсы криптовалют к доллару на 14 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $608.53. Сегодня актив торгуется на уровне $67,210.80154439*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00057 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 июня 2024 года составляет $0.11653904*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,484.88176303*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39985317*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 14 июня 2024 года составляет $0.99781301*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.53. Актив торгуется на уровне $78.89332372*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.44845414*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0083. Криптовалюта сегодня стоит $0.48311214*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00119. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14264126*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.