Курсы криптовалют к доллару на 13 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $157.31. Сегодня актив торгуется на уровне $68,584.1956298*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 июня 2024 года составляет $0.11685387*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $23.00. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,574.86240104*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0074. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4089636*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 13 июня 2024 года составляет $0.99822418*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.85. Актив торгуется на уровне $78.20151191*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.13830063*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0057. Криптовалюта сегодня стоит $0.48809548*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00356. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14579165*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.