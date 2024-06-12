Курсы криптовалют к доллару на 12 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $477.19. Сегодня актив торгуется на уровне $67,107.81577757*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00025 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 июня 2024 года составляет $0.11680578*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $44.53. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,503.87388389*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.396607*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 12 июня 2024 года составляет $0.99815045*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.52. Актив торгуется на уровне $77.74115585*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.61198463*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0057. Криптовалюта сегодня стоит $0.4814395*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13832823*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.