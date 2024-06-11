Курсы криптовалют к доллару на 11 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,686.72. Сегодня актив торгуется на уровне $69,086.94625991*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00114 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 июня 2024 года составляет $0.11697028*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $125.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,637.72416324*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0151. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41435696*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 11 июня 2024 года составляет $0.99862022*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.05. Актив торгуется на уровне $78.88538354*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.44403576*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0112. Криптовалюта сегодня стоит $0.49487688*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00452. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14375583*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.