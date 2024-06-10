Курсы криптовалют к доллару на 10 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $389.03. Сегодня актив торгуется на уровне $69,558.91887313*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00297 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 июня 2024 года составляет $0.11619896*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $16.81. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,694.72314164*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41939102*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 10 июня 2024 года составляет $0.99885805*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.23. Актив торгуется на уровне $80.1994862*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.93407102*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0055. Криптовалюта сегодня стоит $0.49692411*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14651019*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.