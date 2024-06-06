Курсы криптовалют к доллару на 6 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $96.44. Сегодня актив торгуется на уровне $71,112.35167795*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 июня 2024 года составляет $0.11429441*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $51.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,827.84043377*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47008651*.
True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 6 июня 2024 года составляет $0.99929155*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.12. Актив торгуется на уровне $84.41209593*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.63855045*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0003. Криптовалюта сегодня стоит $0.52714685*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16311377*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2113026-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-iyunya-2024-goda/