Курсы криптовалют к доллару на 6 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $96.44. Сегодня актив торгуется на уровне $71,112.35167795*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 июня 2024 года составляет $0.11429441*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $51.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,827.84043377*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47008651*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 6 июня 2024 года составляет $0.99929155*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.12. Актив торгуется на уровне $84.41209593*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.63855045*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0003. Криптовалюта сегодня стоит $0.52714685*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16311377*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.