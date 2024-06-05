Курсы криптовалют к доллару на 5 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,135.54. Сегодня актив торгуется на уровне $70,139.4868559*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00158 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 июня 2024 года составляет $0.11396212*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $45.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,795.33266276*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0191. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46190676*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 5 июня 2024 года составляет $0.99930264*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.06. Актив торгуется на уровне $82.64190447*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.15659467*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0052. Криптовалюта сегодня стоит $0.52410683*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00505. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16031813*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.