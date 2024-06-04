Курсы криптовалют к доллару на 4 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $514.66. Сегодня актив торгуется на уровне $69,227.72428284*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 июня 2024 года составляет $0.11357555*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $54.66. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,796.52989066*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0142. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46209826*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 4 июня 2024 года составляет $0.9992726*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.55. Актив торгуется на уровне $83.34253914*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.92935862*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0027. Криптовалюта сегодня стоит $0.52013081*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00221. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16047099*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.