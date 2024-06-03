Курсы криптовалют к доллару на 3 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $684.82. Сегодня актив торгуется на уровне $67,984.4443969*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 июня 2024 года составляет $0.11414495*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.20. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,790.34000359*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45159594*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 3 июня 2024 года составляет $0.99897625*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.07. Актив торгуется на уровне $82.93278305*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.02646896*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.51506771*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15809315*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.