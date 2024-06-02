Курсы криптовалют к доллару на 2 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $174.62. Сегодня актив торгуется на уровне $67,731.90802223*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00201 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 июня 2024 года составляет $0.11218919*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,804.79057003*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0113. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44889132*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 2 июня 2024 года составляет $0.9990372*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.17. Актив торгуется на уровне $83.3805539*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.61165328*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем не изменился в цене. Криптовалюта сегодня стоит $0.519718*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16027584*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.