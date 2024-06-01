Курсы криптовалют к доллару на 1 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $825.61. Сегодня актив торгуется на уровне $67,828.22557942*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00121 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 июня 2024 года составляет $0.11174969*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $22.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,776.49415402*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43945108*.
True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 1 июня 2024 года составляет $0.99903004*.
Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.76. Актив торгуется на уровне $83.43451658*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.78816031*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0019. Криптовалюта сегодня стоит $0.51923809*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15885446*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2110551-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-iyunya-2024-goda/