Курсы криптовалют к доллару на 1 июня 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 июня 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $825.61. Сегодня актив торгуется на уровне $67,828.22557942*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00121 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 июня 2024 года составляет $0.11174969*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $22.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,776.49415402*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43945108*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 1 июня 2024 года составляет $0.99903004*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.76. Актив торгуется на уровне $83.43451658*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.78816031*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0019. Криптовалюта сегодня стоит $0.51923809*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15885446*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.