Курсы криптовалют к доллару на 31 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $337.15. Сегодня актив торгуется на уровне $68,362.9064614*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00088 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 мая 2024 года составляет $0.11151496*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $19.57. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,759.12746351*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44916051*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 31 мая 2024 года составляет $0.9993335*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.10. Актив торгуется на уровне $84.10547797*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.91241764*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0056. Криптовалюта сегодня стоит $0.52005075*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0046. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16051771*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.