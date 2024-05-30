Курсы криптовалют к доллару на 30 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $673.53. Сегодня актив торгуется на уровне $67,804.72831465*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00036 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 мая 2024 года составляет $0.11179105*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $89.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,793.1711456*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0042. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46432357*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 30 мая 2024 года составляет $0.99929287*.

Криптовалюта Litecoin не изменилась в цене. Актив торгуется на уровне $83.66111673*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.64169194*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0033. Криптовалюта сегодня стоит $0.52762883*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0052. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16557531*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.