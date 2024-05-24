Курсы криптовалют к доллару на 24 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,867.60. Сегодня актив торгуется на уровне $68,153.89739861*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00447 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 мая 2024 года составляет $0.11611375*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $13.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,799.81672049*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44878729*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 24 мая 2024 года составляет $0.999243*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.57. Актив торгуется на уровне $85.24142888*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.68. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.62293279*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.52642154*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00864. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1607913*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.