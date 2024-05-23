Курсы криптовалют к доллару на 23 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $51.31. Сегодня актив торгуется на уровне $69,734.05985724*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00393 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 мая 2024 года составляет $0.12129241*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $39.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,738.55607297*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46361256*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 23 мая 2024 года составляет $0.99977913*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.20. Актив торгуется на уровне $86.36481238*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.65144602*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0039. Криптовалюта сегодня стоит $0.53133267*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16655204*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.