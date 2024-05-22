Курсы криптовалют к доллару на 22 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,337.85. Сегодня актив торгуется на уровне $70,472.80085202*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 мая 2024 года составляет $0.12358123*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $91.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,752.6606851*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4664667*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 22 мая 2024 года составляет $1.00016576*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.63. Актив торгуется на уровне $88.31081464*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $31.86684612*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0019. Криптовалюта сегодня стоит $0.54148015*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00559. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16825469*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.