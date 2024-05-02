Курсы криптовалют к доллару на 2 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,872.94. Сегодня актив торгуется на уровне $57,736.96070889*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00127 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 мая 2024 года составляет $0.11968422*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $82.86. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,917.66517534*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4117305*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 2 мая 2024 года составляет $0.99837095*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.14. Актив торгуется на уровне $77.72262457*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.81034485*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0088. Криптовалюта сегодня стоит $0.50089884*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00747. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12617124*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.