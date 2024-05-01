Курсы криптовалют к доллару на 1 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,130.64. Сегодня актив торгуется на уровне $60,878.44122277*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00054 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 мая 2024 года составляет $0.11924067*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $165.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,018.3126739*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.019. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4147962*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0011. Курс TUSD 1 мая 2024 года составляет $0.99865957*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $3.23. Актив торгуется на уровне $79.45683664*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.88. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.63669675*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0135. Криптовалюта сегодня стоит $0.50038055*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1342713*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.