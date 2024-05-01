Курсы криптовалют к доллару на 1 мая 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 мая 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,130.64. Сегодня актив торгуется на уровне $60,878.44122277*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00054 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 мая 2024 года составляет $0.11924067*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $165.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,018.3126739*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.019. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4147962*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0011. Курс TUSD 1 мая 2024 года составляет $0.99865957*.
Криптовалюта Litecoinослабилась на $3.23. Актив торгуется на уровне $79.45683664*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.88. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.63669675*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0135. Криптовалюта сегодня стоит $0.50038055*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1342713*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2094140-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-maya-2024-goda/