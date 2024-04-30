Курсы криптовалют к доллару на 30 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $879.09. Сегодня актив торгуется на уровне $62,965.34739011*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00036 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 апреля 2024 года составляет $0.11895313*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $29.19. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,177.85275637*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4338341*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 30 апреля 2024 года составляет $0.99926991*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.65. Актив торгуется на уровне $83.10074951*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.30732373*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0097. Криптовалюта сегодня стоит $0.50852665*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00181. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14199809*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.