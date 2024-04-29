Курсы криптовалют к доллару на 29 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,306.39. Сегодня актив торгуется на уровне $63,313.87966883*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00027 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 апреля 2024 года составляет $0.12086209*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $101.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,277.77994793*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0174. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45081717*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.001. Курс TUSD 29 апреля 2024 года составляет $0.99985066*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.65. Актив торгуется на уровне $84.60440515*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.81. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.81803672*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0147. Криптовалюта сегодня стоит $0.514405*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00492. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14791506*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.