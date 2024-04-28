Курсы криптовалют к доллару на 28 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $781.31. Сегодня актив торгуется на уровне $63,300.18338636*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00123 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 апреля 2024 года составляет $0.12008608*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $174.81. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,216.68560375*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45301481*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 28 апреля 2024 года составляет $1.00010718*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $3.20. Актив торгуется на уровне $84.82755171*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.5512729*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.5176251*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00303. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14686414*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.