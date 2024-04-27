Курсы криптовалют к доллару на 27 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,146.48. Сегодня актив торгуется на уровне $63,800.64249602*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00218 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 апреля 2024 года составляет $0.11882564*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $6.75. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,127.41827375*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45147339*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 27 апреля 2024 года составляет $1.00023566*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.27. Актив торгуется на уровне $87.07390817*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.55. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.09223163*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0102. Криптовалюта сегодня стоит $0.52333571*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00388. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14811911*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.