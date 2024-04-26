Курсы криптовалют к доллару на 26 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $158.61. Сегодня актив торгуется на уровне $64,063.69453506*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00299 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 апреля 2024 года составляет $0.11592983*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $22.84. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,134.83303567*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0022. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45868408*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 26 апреля 2024 года составляет $1.00073884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.86. Актив торгуется на уровне $83.90175183*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.36. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.28464254*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0018. Криптовалюта сегодня стоит $0.52324883*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15052931*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.