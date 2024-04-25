Курсы криптовалют к доллару на 25 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,694.99. Сегодня актив торгуется на уровне $65,066.66728415*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 апреля 2024 года составляет $0.11364113*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $117.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,194.2702691*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0313. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4795761*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0028. Курс TUSD 25 апреля 2024 года составляет $1.00187147*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.75. Актив торгуется на уровне $84.9784771*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.11702784*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0237. Криптовалюта сегодня стоит $0.53533104*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01217. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15583784*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.