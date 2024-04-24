Курсы криптовалют к доллару на 24 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $784.63. Сегодня актив торгуется на уровне $66,458.41941142*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00207 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 апреля 2024 года составляет $0.11267634*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $97.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,213.0210604*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47926447*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0024. Курс TUSD 24 апреля 2024 года составляет $1.00273008*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.96. Актив торгуется на уровне $85.07135615*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.11778712*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0037. Криптовалюта сегодня стоит $0.54745283*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00539. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16061108*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2090081-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-aprelya-2024-goda/