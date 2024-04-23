Курсы криптовалют к доллару на 23 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $501.81. Сегодня актив торгуется на уровне $66,339.24263824*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 апреля 2024 года составляет $0.1114922*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $20.19. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,201.7227246*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47997856*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0007. Курс TUSD 23 апреля 2024 года составляет $1.00146106*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.94. Актив торгуется на уровне $85.32128455*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.20674322*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0112. Криптовалюта сегодня стоит $0.5459767*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00339. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16020982*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2089454-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-aprelya-2024-goda/