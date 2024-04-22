Курсы криптовалют к доллару на 22 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $658.33. Сегодня актив торгуется на уровне $65,059.64494981*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 апреля 2024 года составляет $0.1109659*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $18.84. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,161.65207419*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46535852*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 22 апреля 2024 года составляет $1.00025162*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.31. Актив торгуется на уровне $84.55887886*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.66197919*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0085. Криптовалюта сегодня стоит $0.52801055*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00204. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15934414*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.