Курсы криптовалют к доллару на 21 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $979.77. Сегодня актив торгуется на уровне $64,572.10356833*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00133 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 апреля 2024 года составляет $0.11014758*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $113.20. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,116.50786521*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0288. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45857115*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 21 апреля 2024 года составляет $1.00040363*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.91. Актив торгуется на уровне $84.09665887*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.77. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.34725083*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0158. Криптовалюта сегодня стоит $0.52162033*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00676. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1589406*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.