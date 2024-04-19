Курсы криптовалют к доллару на 19 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $837.14. Сегодня актив торгуется на уровне $62,207.03153648*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00206 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 апреля 2024 года составляет $0.10816572*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,000.82222916*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42179871*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 19 апреля 2024 года составляет $0.99972815*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.49. Актив торгуется на уровне $80.15148276*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.4316294*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.006. Криптовалюта сегодня стоит $0.49014564*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00031. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14714364*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.