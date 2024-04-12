Какого рекорда достигла стоимость золота в Казахстане

10 апреля стоимость золота побила очередной рекорд, достигнув почти 34 тыс. тенге за грамм. Сейчас стоимость драгоценного металла падает. На сколько оно успело подешеветь, узнали журналисты NUR.KZ.

Ценность золота растет на фоне экономической неопределенности. Недавно мы рассказывали о том, что стоимость золота в Казахстане побила исторический рекорд – 9 апреля она составила 33 505,60 тенге за один грамм.

Однако на этом цена драгоценного металла не остановилась. Согласно данным Национального банка РК, уже 10 апреля грамм стоил 33 911,46 тенге. Другими словами, предыдущий рекорд был побит уже на следующий день.

Но в дальнейшем данная тенденция не продолжилась – уже 11 апреля цены поползли вниз. Золото сначала подешевело до 33 738,80 тенге за грамм, а затем – и до 33 616,18 тенге. Но на текущий момент золото все равно стоит дороже предыдущего рекордного значения.

Стоимость одного грамма золота. Источник: Национальный банк РК

Будут ли расти цены на золото в дальнейшем, пока сказать трудно. Однако в мире на текущий момент также наблюдается ажиотаж на рынке драгоценных металлов, и золото в моменте, согласно данным платформы Investing.com, торгуется по цене в 2,415 доллара за тройскую унцию (за 31,1 грамма), что также является рекордом.