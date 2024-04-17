Золото выросло в цене после нападения Ирана на Израиль

Цена на золото продолжает колебаться вблизи рекордных максимумов. После обострения ситуации на Ближнем Востоке актив стал еще привлекательнее для инвесторов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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На этой неделе цена на золото выросла на 0,37% и достигла уровня в 2383 доллара за унцию. При этом эксперты заявляют, что актив способен вырасти еще сильнее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которая стала еще неопределеннее после нападения Ирана на Израиль.

В данной ситуации многие инвесторы рассматривают золото в качестве актива-убежища. Наблюдатели за рынком внимательно следят за возможными ответными мерами со стороны Израильского государства, которое пообещало ответить на агрессию Ирана.

Серьезные ответные меры могут привести к более крупному конфликту, который, как следствие, спровоцирует еще больший спрос на золото, а также подстегнет рост цен на нефть и будет способствовать укреплению доллара США. Об этом с уверенностью заявил Бартош Савицкий, рыночный аналитик финансовой компании Conotoxia Fintech.

Как отмечают аналитики, золото, которое сохраняет свою ценность в качестве средства защиты от инфляции, имеет тенденцию показывать хорошие результаты в периоды экономической неопределенности, когда инвесторы уходят от более рискованных активов. Например, от акций.