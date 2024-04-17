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Золото выросло в цене после нападения Ирана на Израиль

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золотые слитки 100 грамм
Золотые слитки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цена на золото продолжает колебаться вблизи рекордных максимумов. После обострения ситуации на Ближнем Востоке актив стал еще привлекательнее для инвесторов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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На этой неделе цена на золото выросла на 0,37% и достигла уровня в 2383 доллара за унцию. При этом эксперты заявляют, что актив способен вырасти еще сильнее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которая стала еще неопределеннее после нападения Ирана на Израиль.

В данной ситуации многие инвесторы рассматривают золото в качестве актива-убежища. Наблюдатели за рынком внимательно следят за возможными ответными мерами со стороны Израильского государства, которое пообещало ответить на агрессию Ирана.

Серьезные ответные меры могут привести к более крупному конфликту, который, как следствие, спровоцирует еще больший спрос на золото, а также подстегнет рост цен на нефть и будет способствовать укреплению доллара США. Об этом с уверенностью заявил Бартош Савицкий, рыночный аналитик финансовой компании Conotoxia Fintech.

Как отмечают аналитики, золото, которое сохраняет свою ценность в качестве средства защиты от инфляции, имеет тенденцию показывать хорошие результаты в периоды экономической неопределенности, когда инвесторы уходят от более рискованных активов. Например, от акций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2086253-zoloto-vyroslo-v-tsene-posle-napadeniya-irana-na-izrail/

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