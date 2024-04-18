Курсы криптовалют к доллару на 18 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,414.45. Сегодня актив торгуется на уровне $61,580.75653546*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00327 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 апреля 2024 года составляет $0.11052656*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $95.71. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,004.66568238*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0085. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42470669*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 18 апреля 2024 года составляет $0.99893121*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.41. Актив торгуется на уровне $78.97566109*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.49932316*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0039. Криптовалюта сегодня стоит $0.49165601*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00936. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1499878*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.