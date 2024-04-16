Курсы криптовалют к доллару на 16 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,511.52. Сегодня актив торгуется на уровне $64,383.58964738*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00292 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 апреля 2024 года составляет $0.11283531*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $116.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,141.65043248*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0218. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43793874*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 16 апреля 2024 года составляет $0.99860974*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.34. Актив торгуется на уровне $79.16666862*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.91831082*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0159. Криптовалюта сегодня стоит $0.50006656*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00601. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15852661*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.