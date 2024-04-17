Курсы криптовалют к доллару на 17 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,623.46. Сегодня актив торгуется на уровне $62,898.58320476*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00289 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 апреля 2024 года составляет $0.11066541*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $86.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,063.04663136*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0276. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42558338*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0011. Курс TUSD 17 апреля 2024 года составляет $0.99879056*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.51. Актив торгуется на уровне $78.68400342*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.73. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.00183127*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0169. Криптовалюта сегодня стоит $0.49165984*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00514. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15342378*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.