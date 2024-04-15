Курсы криптовалют к доллару на 15 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,026.52. Сегодня актив торгуется на уровне $64,434.43602351*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00278 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 апреля 2024 года составляет $0.11136126*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $101.47. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,076.94213267*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0091. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43165625*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 15 апреля 2024 года составляет $0.99836539*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.55. Актив торгуется на уровне $78.49479568*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.04821089*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0172. Криптовалюта сегодня стоит $0.49119514*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00441. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15544862*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.