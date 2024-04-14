Курсы криптовалют к доллару на 14 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,687.97. Сегодня актив торгуется на уровне $64,115.41613792*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00421 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 апреля 2024 года составляет $0.1109813*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $217.34. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,042.29249907*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0856. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43463338*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0011. Курс TUSD 14 апреля 2024 года составляет $0.99888585*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $9.25. Актив торгуется на уровне $78.01041981*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.95. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.94395168*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0663. Криптовалюта сегодня стоит $0.48294826*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01971. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15257415*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.