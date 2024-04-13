Курсы криптовалют к доллару на 13 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $3,500.00. Сегодня актив торгуется на уровне $68,050.87837782*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00707 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 апреля 2024 года составляет $0.11706292*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $288.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,304.10216779*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1142. На данный момент актив торгуется на уровне $0.52910628*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0017. Курс TUSD 13 апреля 2024 года составляет $0.99916513*.
Криптовалюта Litecoinослабилась на $12.12. Актив торгуется на уровне $87.9616724*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $4.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.05264786*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0653. Криптовалюта сегодня стоит $0.55849892*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.02564. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17961963*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2084144-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-aprelya-2024-goda/