Курсы криптовалют к доллару на 12 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $523.93. Сегодня актив торгуется на уровне $70,425.16830011*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00195 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 апреля 2024 года составляет $0.12037606*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,538.15071335*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.6216165*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 12 апреля 2024 года составляет $1.00028861*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.36. Актив торгуется на уровне $97.71955044*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.97869827*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0059. Криптовалюта сегодня стоит $0.61184854*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00287. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19555273*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.