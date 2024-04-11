Курсы криптовалют к доллару на 11 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,471.83. Сегодня актив торгуется на уровне $69,272.20124091*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0026 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 апреля 2024 года составляет $0.12005394*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $45.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,502.89736807*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0125. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59709856*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 11 апреля 2024 года составляет $0.99984607*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.34. Актив торгуется на уровне $96.1477371*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.85. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.76293693*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0109. Криптовалюта сегодня стоит $0.61071315*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0083. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19326872*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.