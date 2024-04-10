Курсы криптовалют к доллару на 10 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,056.08. Сегодня актив торгуется на уровне $69,652.78439211*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00014 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 апреля 2024 года составляет $0.12138362*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $179.30. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,561.64415152*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.62090885*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 10 апреля 2024 года составляет $1.00005737*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.82. Актив торгуется на уровне $98.60159356*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.59305085*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0075. Криптовалюта сегодня стоит $0.6197579*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01091. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19160499*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.