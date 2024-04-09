Курсы криптовалют к доллару на 9 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,794.83. Сегодня актив торгуется на уровне $71,649.29552261*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00122 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 апреля 2024 года составляет $0.12253695*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $273.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,622.90170296*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0352. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61962339*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 9 апреля 2024 года составляет $1.00140071*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.74. Актив торгуется на уровне $103.58762839*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.66. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.22139611*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0237. Криптовалюта сегодня стоит $0.61143921*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00074. На данный момент актив торгуется на уровне $0.20360146*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.