Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Золото активно дорожает в Казахстане, стремясь к рекорду

Опубликовано:

Золотые слитки лежат на графике
Золото. Иллюстративное фото: Wolfgang Filser/EyeEm/Getty Images

Последние 10 дней стоимость золота в Казахстане непрерывно растет. Сейчас она достигла почти 30 тыс. тенге за грамм, что является рекордом для 2023 года. Как менялись цены, узнали журналисты NUR.KZ.

Золото становится особенно востребованным в периоды сильных скачков курса валют, ведь в отличие от тенге или доллара этот драгоценный металл не подвержен резким падениям и взлетам в короткие периоды времени.

На этом фоне, как правило, растут и цены. Так, например, рекордная стоимость золота, по данным Национального банка РК, была зафиксирована 10 марта 2022 года – тогда 1 грамм стоил 33 074,97 тенге.

Со временем цены начали опускаться. Однако в текущем месяце снова был зафиксирован рост, который продолжается уже с 6 октября 2023 года – если тогда грамм золота стоил 27 979,31 тенге, то по состоянию на 19 октября ценник вырос на 6,77% до 29 872,57 тенге.

Последний раз цифра выше этой была зафиксирована 29 марта прошлого года (30 016,33 тенге за грамм).

Рост цен на золото
Рост цен на золото. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что золото пользуется определенным спросом и среди казахстанцев. Так, например, в августе жителями страны было приобретено 3 072 золотых слитка общим весом 137,2 килограмма. Если взять текущую стоимость, то в деньгах это примерно 4,1 миллиарда тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2041663-zoloto-aktivno-dorozhaet-v-kazahstane-stremyas-k-rekordu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.