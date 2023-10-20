Золото активно дорожает в Казахстане, стремясь к рекорду

Последние 10 дней стоимость золота в Казахстане непрерывно растет. Сейчас она достигла почти 30 тыс. тенге за грамм, что является рекордом для 2023 года. Как менялись цены, узнали журналисты NUR.KZ.

Золото становится особенно востребованным в периоды сильных скачков курса валют, ведь в отличие от тенге или доллара этот драгоценный металл не подвержен резким падениям и взлетам в короткие периоды времени.

На этом фоне, как правило, растут и цены. Так, например, рекордная стоимость золота, по данным Национального банка РК, была зафиксирована 10 марта 2022 года – тогда 1 грамм стоил 33 074,97 тенге.

Со временем цены начали опускаться. Однако в текущем месяце снова был зафиксирован рост, который продолжается уже с 6 октября 2023 года – если тогда грамм золота стоил 27 979,31 тенге, то по состоянию на 19 октября ценник вырос на 6,77% – до 29 872,57 тенге.

Последний раз цифра выше этой была зафиксирована 29 марта прошлого года (30 016,33 тенге за грамм).

Рост цен на золото. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что золото пользуется определенным спросом и среди казахстанцев. Так, например, в августе жителями страны было приобретено 3 072 золотых слитка общим весом 137,2 килограмма. Если взять текущую стоимость, то в деньгах это примерно 4,1 миллиарда тенге.