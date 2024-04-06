Курсы криптовалют к доллару на 6 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $101.84. Сегодня актив торгуется на уровне $67,326.00970496*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00097 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 апреля 2024 года составляет $0.11812567*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.01. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,288.17374711*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0106. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58247752*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 6 апреля 2024 года составляет $1.00001201*.

Криптовалюта Litecoinне изменилась в цене. Актив торгуется на уровне $98.06990761*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.06150865*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0063. Криптовалюта сегодня стоит $0.58129781*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00667. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17486828*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.