Курсы криптовалют к доллару на 5 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,187.96. Сегодня актив торгуется на уровне $67,645.19064023*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00165 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 апреля 2024 года составляет $0.11844991*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,336.33507501*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0054. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58766043*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 5 апреля 2024 года составляет $1.00024378*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.92. Актив торгуется на уровне $100.00918946*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.40. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.4392808*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0167. Криптовалюта сегодня стоит $0.59237741*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.18084181*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.