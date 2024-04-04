Курсы криптовалют к доллару на 4 апреля 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 апреля 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $892.83. Сегодня актив торгуется на уровне $66,036.02868518*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00026 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 апреля 2024 года составляет $0.1175152*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $29.88. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,314.12129353*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0164. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58365683*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 4 апреля 2024 года составляет $1.00000977*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.84. Актив торгуется на уровне $99.86764223*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.55468091*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0195. Криптовалюта сегодня стоит $0.5792217*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17936183*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.